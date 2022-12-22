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Ракурс
Точное уничтожение позиций россиян показали ВСУ

Точное уничтожение позиций россиян показали ВСУ (ВИДЕО)

22 дек 2022, 20:52
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Як працює 22-й окремий мотопіхотний батальйон 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, показали Сухопутні війська Збройних сил України у Телеграм.





Працює 22 окремий мотопіхотний батальйон 92 ОМБр, — йдеться у повідомленні Сухопутних військ України.

На відео військовослужбовці знищують замасковані позиції російської окупаційної армії.

Источник: Ракурс


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