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Точное уничтожение позиций россиян показали ВСУ
Точное уничтожение позиций россиян показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178092-tochnoe-unichtojenie-poziciy-rossiyan-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Як працює 22-й окремий мотопіхотний батальйон 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, показали Сухопутні війська Збройних сил України у Телеграм.
Працює 22 окремий мотопіхотний батальйон 92 ОМБр, — йдеться у повідомленні Сухопутних військ України.
На відео військовослужбовці знищують замасковані позиції російської окупаційної армії.
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