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Ракурс
Точне знищення позицій росіян показали ЗСУ

Точне знищення позицій росіян показали ЗСУ (ВІДЕО)

22 гру 2022, 20:52
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Як працює 22-й окремий мотопіхотний батальйон 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, показали Сухопутні війська Збройних сил України у Телеграм.





Працює 22 окремий мотопіхотний батальйон 92 ОМБр, — йдеться у повідомленні Сухопутних військ України.

На відео військовослужбовці знищують замасковані позиції російської окупаційної армії.

Джерело: Ракурс


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