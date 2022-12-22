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Точне знищення позицій росіян показали ЗСУ
Точне знищення позицій росіян показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178092-tochne-znyschennya-pozyciy-rosiyan-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Як працює 22-й окремий мотопіхотний батальйон 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, показали Сухопутні війська Збройних сил України у Телеграм.
Працює 22 окремий мотопіхотний батальйон 92 ОМБр, — йдеться у повідомленні Сухопутних військ України.
На відео військовослужбовці знищують замасковані позиції російської окупаційної армії.
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