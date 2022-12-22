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Как «плывет» БМП на передовой, показали воины ВСУ

Как «плывет» БМП на передовой, показали воины ВСУ (ВИДЕО)

22 дек 2022, 21:45
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Роботу військової техніки на передовій й труднощі, з якими стикаються захисники України внаслідок затяжної дощової холодної погоди, показали бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка Збройних сил України.





Воїнам довелося витягувати техніку з багнюки, а потім долати глибоке болото.

Про це повідомляє прес-служба 92-ї ОМБр.

Источник: Ракурс


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