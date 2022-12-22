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Как «плывет» БМП на передовой, показали воины ВСУ
Как «плывет» БМП на передовой, показали воины ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178093-kak-plyvet-bmp-na-peredovoy-pokazali-voiny-vsu-video.htmlРакурс
Роботу військової техніки на передовій й труднощі, з якими стикаються захисники України внаслідок затяжної дощової холодної погоди, показали бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка Збройних сил України.
Воїнам довелося витягувати техніку з багнюки, а потім долати глибоке болото.
Про це повідомляє прес-служба 92-ї ОМБр.
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