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Ракурс
Як “пливе” БМП на передовій показали воїни ЗСУ

Як «пливе» БМП на передовій показали воїни ЗСУ (ВІДЕО)

22 гру 2022, 21:45
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Роботу військової техніки на передовій й труднощі, з якими стикаються захисники України внаслідок затяжної дощової холодної погоди, показали бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка Збройних сил України.





Воїнам довелося витягувати техніку з багнюки, а потім долати глибоке болото.

Про це повідомляє прес-служба 92-ї ОМБр.

Джерело: Ракурс


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