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Як “пливе” БМП на передовій показали воїни ЗСУ
Як «пливе» БМП на передовій показали воїни ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178093-yak-plyve-bmp-na-peredoviy-pokazaly-voyiny-zsu-video.htmlРакурс
Роботу військової техніки на передовій й труднощі, з якими стикаються захисники України внаслідок затяжної дощової холодної погоди, показали бійці 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка Збройних сил України.
Воїнам довелося витягувати техніку з багнюки, а потім долати глибоке болото.
Про це повідомляє прес-служба 92-ї ОМБр.
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