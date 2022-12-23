Команда Зеленского планирует представить мирный план. Фото: ОПУ

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Мирний план розробляє команда президента України Володимира Зеленського.

Зараз фахівці наповнюють його конкретним змістом. Свої ідеї українська влада має намір представити на першу річницю російського вторгнення 24 лютого або близько до цієї дати. Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських дипломатів.

Зазначається, що офіційні представники Сполучних Штатів Америки, України та Північноатлантичного альянсу заявили, що позиція Києва на будь-яких можливих переговорах, на яких вона, ймовірно, вимагатиме значних поступок від москви. Також позиція української сторони залежатиме від успіхів на полі бою. Саме тому Банкова хоче підготуватися до можливих мирних переговорів, здобувши воєнні перемоги.

Нагадаємо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої обговорив реалізацію десятикрокової української формули миру, ситуацію в енергетичній сфері України та співпрацю щодо оборони.

Джерело: The Wall Street Journal