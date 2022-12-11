Зеленський обговорив з Макроном формулу миру. Фото: Зеленський у Telegram

https://racurs.ua/ua/n177700-zelenskyy-obgovoryv-z-makronom-realizaciu-ukrayinskoyi-formuly-myru.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Сторони обговорили реалізацію десятикрокової української формули миру, ситуацію в енергетичній сфері України та співпрацю щодо оборони. Про це Зеленський 11 грудня повідомив у Telegram.

Синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі, — зазначив глава держави.

Як відомо, українська формула миру полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

Нагадаємо, у листопаді президент Франції Еммануель Макрон виступив за відновлення мирних переговорів між Україною та країною-агресором росією. Французький лідер наголошував, що переговори мають відбуватися тільки на умовах Києва і в той час, коли це буде зручно для України.