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Ракурс
Еммануель Макрон, фото: France24

Ядерний удар росії — Макрон розповів, як відреагує Франція

13 жов 2022, 11:24
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Ядерний удар росії по Україні не вимагатиме ядерної відповіді з боку Франції.





Президент Франції Еммануель Макрон заявив про це в інтерв’ю телеканалу France 2, повідомляє BMF TV.

За словами Макрона, ядерна доктрина Франції «ґрунтується на фундаментальних інтересах нації, вони визначені дуже чітко».

Є просте правило: у нас є доктрина, вона зрозуміла: стримування (ядерне — ред.) працює, але чим менше ми про це говоримо, чим менше роздмухуємо загрозу, тим більше ми заслуговуємо на довіру, — наголосив Макрон, додавши, що «надто багато людей» говорять про це.

Щоб уникнути «будь-якої ескалації конфлікту», вважає Макрон, Франція повинна продовжувати «допомагати Україні протистояти та будувати мир», а також запобігати «географічному чи вертикальному поширенню конфлікту, тобто шляхом використання хімічних чи ядерної зброї».

Він додав, що Україна в найближчі тижні отримає нову партію французької військової допомоги — гаубиці Caesar та зенітні ракети «для захисту України від ракетних ударів і дронів».

Джерело: BMF TV


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