Ядерний удар росії — Макрон розповів, як відреагує Франціяhttps://racurs.ua/ua/n175719-yadernyy-udar-rosiyi-makron-rozpoviv-yak-vidreaguie-franciya.htmlРакурс
Ядерний удар росії по Україні не вимагатиме ядерної відповіді з боку Франції.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про це в інтерв’ю телеканалу France 2, повідомляє BMF TV.
За словами Макрона, ядерна доктрина Франції «ґрунтується на фундаментальних інтересах нації, вони визначені дуже чітко».
Є просте правило: у нас є доктрина, вона зрозуміла: стримування (ядерне — ред.) працює, але чим менше ми про це говоримо, чим менше роздмухуємо загрозу, тим більше ми заслуговуємо на довіру, — наголосив Макрон, додавши, що «надто багато людей» говорять про це.
Щоб уникнути «будь-якої ескалації конфлікту», вважає Макрон, Франція повинна продовжувати «допомагати Україні протистояти та будувати мир», а також запобігати «географічному чи вертикальному поширенню конфлікту, тобто шляхом використання хімічних чи ядерної зброї».
Він додав, що Україна в найближчі тижні отримає нову партію французької військової допомоги — гаубиці Caesar та зенітні ракети «для захисту України від ракетних ударів і дронів».
Джерело: BMF TV