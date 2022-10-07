Заяву Зеленського про превентивний удар НАТО у росії вважають закликом до світової війни, в ОП пояснили, що про ядерні удари не йдеться

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Заява Володимир Зеленського про так званий «превентивний удар НАТО» по росії. У рф кажуть про заклики до початку світової війни, в Офісі президента заявили, що той не казав про ядерні удари союзників по росіянам.

З такою заявою глава держави 6 жовтня виступив по відеозв’язку на заході в австралійському Інституті Лоуї. Запис виступу був опублікований у телеграм-каналі українського президента.

Що має робити НАТО? Я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти, як це було до 24-го (лютого 2022) — превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують, а не навпаки — чекати ядерних ударів росії, щоб потім сказати «ах, ти так! Ну ось тримай від нас. Переглянути застосування свого тиску. Переглянути порядок застосування, — заявив президент України.

Прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що той говорив про період до 24 лютого: «Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв’язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції.».

У росії на слова Зеленського відреагував речник російського президента дмитро пєсков. Він заявив, що на те, про що говорив український президент, повинні звернути увагу всі країни світу, особливо США, Велика Британія та Євросоюз. За його словами, виступ Зеленського — це «заклик до початку світової війни».

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував це так:

Черговий російський фейк. 1. Жодного слова від Зеленського про превентивний ядерний удар по РФ. Зеленський нагадав про російський ядерний шантаж і запропонував світу превентивно окреслити для росії наслідки та посилити удари по рф — санкції та збройну допомогу Україні.

За словами речника президента України, Зеленський говорив про те, що превентивні заходи потрібно було вживати до 24 лютого, «щоб не дозволити Росії розв’язати війну», а не обмежуватися «превентивними санкціями».

Колеги, ви трохи далеко зайшли зі своєю ядерною істерією і тепер чуєте ядерні удари навіть там, де їх немає, — написав Никифоров у Фейсбук.

Він додав, що «шантажувати світ вибухами на Запорізькій АЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист росія».

Від України таких закликів ви ніколи не почуєте, — наголосив він.

Зеленський у виступі не уточнив, чи має на увазі превентивний ядерний удар чи йдеться про застосування звичайних озброєнь. Проте представники російської влади сприйняли його заяву як заклик саме до застосування ядерної зброї.