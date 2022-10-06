Зеленський закликав НАТО передбачити превентивний удар по рф. Фото:

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Володимир Зеленський, президент України, закликав НАТО передбачити превентивні удари у разі загрози застосування ядерної зброї з боку росії.

Глава держави вважає, що Північноатлантичний альянс і вся міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на можливе застосування країною-агресором ядерної зброї та передбачити превентивні удари. Таку заяву Зеленський зробив 6 жовтня під час онлайн-спілкування в австралійському Інституті Лоуї, яке транслювалося на YouTube-каналі «Зе!Президент».

Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування росією ядерної зброї. Але що важливо, я ще раз звертаюся до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого: превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо застосують. А не навпаки — чекати ядерних ударів росії, щоб потім сказати: «Ах, ти так, ну, ось тримай від нас!» Переглянути застосування свого тиску, порядок застосування, — зазначив український лідер.

Також, на думку Зеленського, російський диктатор володимир путін не зможе зберегти своє життя у тому разі, якщо віддасть наказ застосувати ядерну зброю. Президент упевнений, що таку агресію ніколи не пробачать ні путіну, ні самій росії. Глава держави вважає, що господар кремля і сам це все розуміє.

Згодом прес-секретар президента Сергій Нікіфоров заявив, що Зеленський не закликав до використання ядерної зброї, глава держави говорив про період до повномасштабного вторгнення росії, яке розпочалося 24 лютого.

Тоді потрібно було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити росії розв’язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції, — написав Нікіфоров у Facebook.

Нагадаємо, 6 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росія востаннє проводила ядерні випробування у 1990-х роках, тому невідомо, в якому стані ця зброя. Саме тому застосування країною-агресором ядерної зброї може мати непередбачувані наслідки.