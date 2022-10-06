рф перекинула з білорусі на фронт до 30 вагонів з боєприпасами. Фото:

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Білорусь продовжує надавати допомогу росії у війні проти України.

Армія країни-агресора білоруські боєприпаси, запасні частини та повітряний простір для завдання авіаційних ударів по Україні. Про це 6 жовтня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу, повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що з початку жовтня російські військові вивезли із білоруських арсеналів зберігання ракет та снарядів майже 30 вагонів із боєприпасами. Весь цей вантаж окупанти перекинули на Херсонський та Донецький напрямки.

А загалом із початку російського повномасштабного вторгнення з території білорусі було відправлено 26 ешелонів із боєприпасами. Російські війська отримали майже 250 вагонів з вантажем вагою понад 10 тис. т.

У Генеральному штабі додали, що на білоруських складах, базах та арсеналах група російських офіцерів відбирає автомобільні шини, вузли, агрегати та інші запчастини до російської бронетехніки, яку згодом відправляють на війну.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають малоймовірним, що білорусь візьме безпосередню участь у війні проти України, попри нещодавню появу інформації, що ця країна готується прийняти мобілізованих російських військовослужбовців.