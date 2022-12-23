россия массово использует заключенных в войне против Украины, фото: социальные сети

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російський диктатор володимир путін все частіше покладається на найманців приватної військової компанії «Вагнер» у здійснюваній проти України агресії.

У Вашингтоні кількість «вагнерівців», розгорнутих в Україні, оцінюють у 50 тис. осіб — 10 тис. контрактників та 40 тис. засуджених з російських в’язниць. Причому ця оцінка є заниженою, повідомляє видання The Hill з посилання на інформацію, надану координатором Ради національної безпеки США з питань стратегічних комунікацій Джоном Кірбі.

За словами Кірбі, власник «Вагнера» Євген Пригожин та інші представники цієї компанії вербують в’язнів, оскільки відчувають труднощі з вербуванням інших росіян для бойових дій. Деякі з цих ув’язнених мають «серйозні медичні проблеми», додав чиновник.

Крім того, Пригожин витрачає понад 100 млн дол. на місяць на фінансування операцій «Вагнера» в Україні, а ця його «приватна армія» воює разом з російськими військами.

Для нас цілком очевидно, що «Вагнер» стає центром сили, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами, — наголошує Кірбі.

Кірбі зазначає, що Вагнер відіграє «важливу» роль у боях за Бахмут. За його словами, близько тисячі «вагнерівців» загинули в боях у Бахмуті, і 90% з них були засудженими.

«Вагнер» на місцях відіграє значну роль там, де його погано оснащені і погано навчені сили, відверто кажучи, зазнають великих втрат. Складається враження, що пан Пригожин готовий просто кидати російські тіла у м’ясорубку в Бахмуті, — наголосив він.

Крім того, Кірбі повідомив, що ПВК «Вагнер» почала отримувати зброю, зокрема ракети, з Північної Кореї. Він пообіцяв, що США у цій ситуації США в найближчі тижні запровадять нові санкції.

Джерело: The Hill