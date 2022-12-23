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Россия продолжает обстреливать энергетические объекты Украины, фото: «Известия»

Рашисты обстреляли энергообъект ДТЭК, погиб работник

23 дек 2022, 21:42
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Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, обстріляли одне з енергетичних підприємств «ДТЕК Енерго», в результаті чого було пошкоджено обладнання й станція припинила виробництво електроенергії.





Також через російську атаку загинув працівник підприємства, ще одного було поранено. Про це повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.

У компанії наголошують, що сьогоднішній обстріл став вже 21-ю терористичною атакою росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

Коли обстріл закінчиться — енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання, — вказано в повідомленні.

Источник: Ракурс


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