Рашисты обстреляли энергообъект ДТЭК, погиб работник

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Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, обстріляли одне з енергетичних підприємств «ДТЕК Енерго», в результаті чого було пошкоджено обладнання й станція припинила виробництво електроенергії.
Також через російську атаку загинув працівник підприємства, ще одного було поранено. Про це повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.
У компанії наголошують, що сьогоднішній обстріл став вже 21-ю терористичною атакою росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.
Коли обстріл закінчиться — енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання, — вказано в повідомленні.
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