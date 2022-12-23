Рашисти обстріляли енергооб'єкт ДТЕК, загинув працівник

росія продовжує обстрілювати енергетичні об’єкти України, фото: «Известия»

https://racurs.ua/ua/n178123-rashysty-obstrilyaly-energoobiekt-dtek-zagynuv-pracivnyk.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 23 грудня, обстріляли одне з енергетичних підприємств «ДТЕК Енерго», в результаті чого було пошкоджено обладнання й станція припинила виробництво електроенергії.

Також через російську атаку загинув працівник підприємства, ще одного було поранено. Про це повідомляється у Telegram-каналі ДТЕК.

У компанії наголошують, що сьогоднішній обстріл став вже 21-ю терористичною атакою росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.