Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Два дрона-камикадзе «Ланцет-3М» застряли в масксетке над танком ВСУ

Два дрона-камикадзе «Ланцет-3М» застряли в масксетке над танком ВСУ (ВИДЕО)

24 дек 2022, 11:22
999

Два російських дрони-камікадзе «Ланцет-3М» застрягли в маскувальній сітці над танком одного з підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 24 грудня у Телеграм.





Одразу два дрона-камікадзе «Ланцет-3М» застрягли в маскувальній сітці над танком ЗСУ, — вказали у Страткомі.

Нагадаємо, російський баражуючий боєприпас «Ланцет» має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, а радіус польоту — до 40 км. «Ланцет» може використовуватися для утворення повітряних мінних полів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров