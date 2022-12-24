Два дрона-камикадзе «Ланцет-3М» застряли в масксетке над танком ВСУ

https://racurs.ua/n178135-dva-drona-kamikadze-lancet-3m-zastryali-v-masksetke-nad-tankom-vsu-video.html

Ракурс

Два російських дрони-камікадзе «Ланцет-3М» застрягли в маскувальній сітці над танком одного з підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 24 грудня у Телеграм.

Одразу два дрона-камікадзе «Ланцет-3М» застрягли в маскувальній сітці над танком ЗСУ, — вказали у Страткомі.

Нагадаємо, російський баражуючий боєприпас «Ланцет» має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, а радіус польоту — до 40 км. «Ланцет» може використовуватися для утворення повітряних мінних полів.