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Ракурс
Два дрони-камікадзе “Ланцет-3М” застрягли в масксітці над танком ЗСУ

Два дрони-камікадзе «Ланцет-3М» застрягли в масксітці над танком ЗСУ (ВІДЕО)

24 гру 2022, 11:22
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Два російських дрони-камікадзе «Ланцет-3М» застрягли в маскувальній сітці над танком одного з підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 24 грудня у Телеграм.





Одразу два дрона-камікадзе «Ланцет-3М» застрягли в маскувальній сітці над танком ЗСУ, — вказали у Страткомі.

Нагадаємо, російський баражуючий боєприпас «Ланцет» має кілька типів наведення. Швидкість руху в повітрі становить до 300 км/год, а радіус польоту — до 40 км. «Ланцет» може використовуватися для утворення повітряних мінних полів.

Джерело: Ракурс


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