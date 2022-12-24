Обстрел Херсона — минимум пять погибших и 20 раненых

https://racurs.ua/n178139-obstrel-hersona-minimum-pyat-pogibshih-i-20-ranenyh-foto.html

Ракурс

Армія воєнних злочинців росії обстріляла 24 грудня центр Херсона. Про це повідомили в Офісі президента України. Внаслідок ударів загинули люди, зруйновано будівлі.

Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, наслідки з’ясовуємо… На зараз відомо про щонайменше п’ятеро загиблих та 20 поранених внаслідок обстрілу, — написав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенка.

Він також оприлюднив фото з наслідками обстрілу.

Нагадаємо, вчора двоє людей загинули через російський обстріл Херсона. За попередніми даними, ворог атакував місто реактивними системами залпового вогню. Окупанти пошкодили житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури.