В Харькове дерусифицировали театр имени Пушкина – раньше его трижды обстреляли потомки поэта

https://racurs.ua/n178146-v-harkove-derusificirovali-teatr-imeni-pushkina-ranshe-ego-trijdy-obstrelyali-potomki-poeta.html

Ракурс

У Харкові дерусифікували театр імені Олександра Пушкіна. Тепер він називатиметься Харківський академічний драматичний театр.

Зміну назви зафіксували на сесії обласної ради.

Про перейменування театру імені О. С. Пушкіна повідомила депутатка ХОДА Галина Куц.

За перейменування проголосував 81 депутат, двоє утрималися. У вересні голосування за перейменування провалили.

Колектив театру вже додав до свого репертуару твори наших письменників, а вистави російською мовою перекладають на українську.

Згадка про Пушкіна поступово зникає з міста, але є ще над чим попрацювати. У Харкові ще лишилася станція метро та вулиця імені російського поета.

Тільки у березні цей театр тричі потрапляв під ворожий обстріл: тоді росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері. Нація вандалів, яка не шанує минуле, і яка не заслуговує на майбутнє. Це рішення — на часі. Вітаю колектив театру, митців, громадських активістів та всіх небайдужих харків’ян і жителів області, — сказав голова ОВА Олег Синєгубов.

У березні росіяни пошкодили приміщення художнього цеху, вибухова хвиля вразила вікна, двері.