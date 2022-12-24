ПЦУ и УГКЦ вместе изучат возможный переход на новый календарь

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Православна церква України та Українська греко-католицька церква створять спільну робочу групу для вивчення можливого переходу на новий календар.

24 грудня Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з Митрополитом Київським і всієї України ПЦУ Блаженнішим Епіфанієм у його резиденції на території Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Церкви хочуть відмовитися від старого стилю — юліанського календаря, за яким також живе РПЦ.

Від початку великої війни дедалі більше українців підтримують перенесення святкування Різдва на 25 грудня — за григоріанським календарем.

Дискусія щодо доцільності календарної реформи в Україні точиться не перший рік. Цьогоріч кількість тих, хто підтримує перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, зросла до 44% проти 26% торік, свідчить опитування групи «Рейтинг», опубліковане 20 грудня. Не останню роль у зміні суспільних настроїв відіграла повномасштабна війна росії проти України.

У «Дії» 24 грудня почалося опитування щодо того, коли святкувати Різдво. У день Святвечора, впевнено перемагає дата «25 грудня» (станом на 13:40 проголосувало вже понад 256 тисяч українців). Голосувати можна до 30.12.

Нагадаємо, що насправді всі християни святкують Різдво Христове в один день — 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують — григоріанським (новий стиль, за яким живе майже весь «світський» світ) чи юліанським (старий стиль). І за старим стилем Різдво припадає на 7 січня.

Чому існують два календарі

Григоріанський календар запровадив наприкінці 16 століття Папа Римський Григорій XIII на заміну юліанському, який «не дотягує чверть доби до того, щоб покривати весь астрономічний рік». На нього одразу перейшли всі католицькі держави, а от православні ні — через тодішнє протистояння двох церков.

З приходом до влади більшовики у світському житті перейшли на григоріанський — більш точний календар. А от церква тоді лишилася на юліанському. У такий спосіб усі християни святкують Різдво 25 грудня, але залежно від календаря 25 грудня припадає на різні дні.

Православні, так само як і греко-католики, святкують за давньою традицією — за юліанським календарем, хоча у світському календарі Різдво припадає вже на 7 число.

Наразі різниця між календарями становить 13 днів, але вже наприкінці цього століття вона збільшиться до 14 — через неточність юліанського. Тому все одно свята доведеться зміщувати на один день або ж перейти на григоріанський календар, який є більш точним з астрономічної точки зору.

Перехід на інший церковний календар для людей означає зміну власне річного циклу. Тобто це буде інший час посту, наприклад, тобто піст буде починатися раніше. Це буде інше святкування Нового року. Точніше святкування Нового року буде прив’язане до святкування Різдва так, як воно було традиційно.

У Православній церкві України (ПЦУ) не заперечують святкування Різдва 25 грудня і цього року вперше навіть дозволили громадам обирати, коли саме проводити різдвяні богослужіння.

Опісля дані проаналізують, щоб зрозуміти, чи переходити в майбутньому зі святкуванням релігійних свят з юліанського на григоріанський календар.