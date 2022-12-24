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Сочельник в Ватикане — Франциск проводит Рождественскую литургию
Сочельник в Ватикане — Франциск проводит Рождественскую литургию (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n178159-sochelnik-v-vatikane-francisk-provodit-rojdestvenskuu-liturgiu-translyaciya.htmlРакурс
24 грудня християни відзначають Святвечір за григоріанським календарем.
Дивіться наживо трансляцію нічної Різдвяної літургії під проводом Папи Римського Франциска в базиліці Святого Петра.
Раніше Папа Римський Франциск закликав у Різдво пам’ятати про українських дітей та молитися за те, щоби Господь якнайшвидше дарував українцям мир.
За десять місяців повномасштабної війни Папа Римський у своїх виступах та молитвах неодноразово згадував про Україну. Слова глави Ватикану справді важливі, адже Католицька церква має близько 1,3 млрд послідовників по всьому світу, у тому числі в країнах, де про Україну мало що знають.
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