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Ракурс
Сочельник в Ватикане — Франциск проводит Рождественскую литургию

Сочельник в Ватикане — Франциск проводит Рождественскую литургию (ТРАНСЛЯЦИЯ)

24 дек 2022, 21:33
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24 грудня християни відзначають Святвечір за григоріанським календарем.





Дивіться наживо трансляцію нічної Різдвяної літургії під проводом Папи Римського Франциска в базиліці Святого Петра.

Раніше Папа Римський Франциск закликав у Різдво пам’ятати про українських дітей та молитися за те, щоби Господь якнайшвидше дарував українцям мир.

За десять місяців повномасштабної війни Папа Римський у своїх виступах та молитвах неодноразово згадував про Україну. Слова глави Ватикану справді важливі, адже Католицька церква має близько 1,3 млрд послідовників по всьому світу, у тому числі в країнах, де про Україну мало що знають.

Источник: Ракурс


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