Святвечір у Ватикані - Франциск проводить Різдвяну літургію

https://racurs.ua/ua/n178159-svyatvechir-u-vatykani-francysk-provodyt-rizdvyanu-liturgiu-translyaciya.html

Ракурс

24 грудня християни відзначають Святвечір за григоріанським календарем.

Дивіться наживо трансляцію нічної Різдвяної літургії під проводом Папи Римського Франциска в базиліці Святого Петра.

Раніше Папа Римський Франциск закликав у Різдво пам’ятати про українських дітей та молитися за те, щоби Господь якнайшвидше дарував українцям мир.

За десять місяців повномасштабної війни Папа Римський у своїх виступах та молитвах неодноразово згадував про Україну. Слова глави Ватикану справді важливі, адже Католицька церква має близько 1,3 млрд послідовників по всьому світу, у тому числі в країнах, де про Україну мало що знають.