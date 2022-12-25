Враг пытается наступать на трех направлениях. Фото:

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Ракурс

Армія країни-агресора російської федерації продовжує спроби наступальних дій на Донбасі.

Ворог намагається просунутися на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках і не полишає спроб покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку. Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Лиман Перший Харківської області, Стельмахівка, Новоселівське, Площанка, Червонопопівка на Луганщині та Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Красногорівка, Веселе і Мар’їнка Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 25 грудня.

Повітряні сили ЗСУ минулої доби завдали чотири удари по районах зосередження загарбників. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітний ракетний комплекс С-300 та ще три важливі ворожі об'єкти.

Окупанти 24 грудня завдали п’ять ракетних та один авіаційний удар. Також здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона, же загинули цивільні.

Противник задіяв танки, міномети, реактивну та ствольну артилерію для обстрілів 88 населених пунктів та Сіверському, Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, у ЗСУ заявляли, що 23 грудня в боях на Бахмутському напрямку ворог зазнав значних втрат: більше ніж 90 окупантів вбито, ще понад сто — поранено. Попри це, росіяни не полишають спроб прорвати українську оборону, однак без успіху.