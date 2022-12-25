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Ракурс
Враг ввел «комендантский час» на неделю в Васильевке. Фото:

Захватчики запретили жителям Васильевки неделю выходить из дома — Генштаб

25 дек 2022, 09:47
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«Комендантську годину» на тиждень запровадили російські окупанти у Василівці Запорізької області.





Ворог продовжує посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях регіону. Загарбники заборонили місцевим мешканцям залишати житло з 28 грудня по 4 січня. Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України за 25 грудня.

Окупаційна адміністрація видає спеціальні перепустки лише працівникам екстрених служб. А іншим жителям Василівки заборонили не лише переміщуватися по населеному пункту, але й залишати житло.

Також напередодні стало відомо, що російські окупанти на 10 днів заборонили людям у Горностаївці Херсонської області виходити з дому.

Нагадаємо, раніше в Генштабу ЗСУ заявляли, що командування російських загарбників планує ввести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Источник: Ракурс


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