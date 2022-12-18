Цілодобову комендантську годину хочуть ввести рашисти на окупованому Запоріжжі

Російські загарбники планують ввести цілодобову комендантську годину на захоплених територіях, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n177924-cilodobovu-komendantsku-godynu-hochut-vvesty-rashysty-na-okupovanomu-zaporijji.html

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Командування російських загарбників планує ввести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ — з 30 грудня 2022 по 3 січня 2023 року, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що впродовж 16 грудня Сили оборони України вразили кілька районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також два склади боєприпасів у Запорізькій області.