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Російські загарбники планують ввести цілодобову комендантську годину на захоплених територіях, фото: «Еспресо»

Цілодобову комендантську годину хочуть ввести рашисти на окупованому Запоріжжі

18 гру 2022, 08:24
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Командування російських загарбників планує ввести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області.





Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ — з 30 грудня 2022 по 3 січня 2023 року, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що впродовж 16 грудня Сили оборони України вразили кілька районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також два склади боєприпасів у Запорізькій області.

Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу, — зазначають у Генштабі ЗСУ. — Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.

Джерело: Ракурс


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