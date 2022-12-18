Цілодобову комендантську годину хочуть ввести рашисти на окупованому Запоріжжі

Цілодобову комендантську годину хочуть ввести рашисти на окупованому Запоріжжіhttps://racurs.ua/ua/n177924-cilodobovu-komendantsku-godynu-hochut-vvesty-rashysty-na-okupovanomu-zaporijji.htmlРакурс
Командування російських загарбників планує ввести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області.
Про це сьогодні, 18 грудня, повідомляється в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ — з 30 грудня 2022 по 3 січня 2023 року, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що впродовж 16 грудня Сили оборони України вразили кілька районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, а також два склади боєприпасів у Запорізькій області.
Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців, знищено 10 одиниць військової техніки різного типу, — зазначають у Генштабі ЗСУ. — Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.