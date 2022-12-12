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Надання допомоги на «Дорозі життя», фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області
На «Дорозі життя» Запоріжжя рятувальники за місяць витягли майже 900 людей (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177714-na-dorozi-jyttya-zaporijjya-ryatuvalnyky-za-misyac-vytyagly-mayje-900-ludey-foto.htmlРакурс
У Запорізькій області на так званій «Дорозі життя» — об’їзній ґрунтовій дорозі, якою до обласного центру евакуюються жителі тимчасово окупованих територій — рятувальники за місяць допомогли майже 900 людям.
Через погодні умови люди часто не можуть самостійно подолати ділянку цієї дороги, повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.
За останній місяць на «Дорозі життя» рятувальники витягли з багнюки 17 мікроавтобусів, 5 вантажних та 255 легкових автомобілів, а також врятували 877 громадян, з них 35 неповнолітніх дітей, — зазначають у відомстві.
Так, за добу співробітники ДСНС за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксували на тверде автомобільне покриття два легковики, врятувавши шістьох людей.
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