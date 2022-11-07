Наслідки російського злочину, фото: Офіс генерального прокурора

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На деокупованій Харківщині встановили ще один російський злочин.

Під час окупації Ізюмщини рашисти розстріляли впритул машини з цивільними. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 16 квітня мешканці села Співаківка на трьох автівках намагалися евакуюватись із зони бойових дій. Одній машині вдалось виїхати, дві інші російські військові розстріляли впритул при виїзді із села, — зазначають у відомстві.

За попередньою інформацією, окупанти вели обстріл з автоматичної вогнепальної зброї — автоматів та кулеметів.

Чотирьох людей врятували мешканці села, надавши їм медичну допомогу. Наразі встановлюються всі потерпілі.

6 листопада було ексгумоване тіло 37-річного водія однієї з розстріляних автівок. При його поверхневому огляді встановлено чотири кульові поранення: три в спину та ще одне — в область тазу. Наразі тіло загиблого направлене на експертизу.

За фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу) розпочате досудове розслідування.