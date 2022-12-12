Оказание помощи на «Дороге жизни», фото: Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области

https://racurs.ua/n177714-na-doroge-jizni-zaporojya-spasateli-za-mesyac-vytaschili-pochti-900-chelovek-foto.html

Ракурс

У Запорізькій області на так званій «Дорозі життя» — об’їзній ґрунтовій дорозі, якою до обласного центру евакуюються жителі тимчасово окупованих територій — рятувальники за місяць допомогли майже 900 людям.

Через погодні умови люди часто не можуть самостійно подолати ділянку цієї дороги, повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.

За останній місяць на «Дорозі життя» рятувальники витягли з багнюки 17 мікроавтобусів, 5 вантажних та 255 легкових автомобілів, а також врятували 877 громадян, з них 35 неповнолітніх дітей, — зазначають у відомстві.

Так, за добу співробітники ДСНС за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксували на тверде автомобільне покриття два легковики, врятувавши шістьох людей.