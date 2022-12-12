Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оказание помощи на «Дороге жизни», фото: Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области

На «Дороге жизни» Запорожья спасатели за месяц вытащили почти 900 человек (ФОТО)

12 дек 2022, 09:02
999

У Запорізькій області на так званій «Дорозі життя» — об’їзній ґрунтовій дорозі, якою до обласного центру евакуюються жителі тимчасово окупованих територій — рятувальники за місяць допомогли майже 900 людям.





Через погодні умови люди часто не можуть самостійно подолати ділянку цієї дороги, повідомляє прес-служба ДСНС Запоріжжя.

За останній місяць на «Дорозі життя» рятувальники витягли з багнюки 17 мікроавтобусів, 5 вантажних та 255 легкових автомобілів, а також врятували 877 громадян, з них 35 неповнолітніх дітей, — зазначають у відомстві.

Так, за добу співробітники ДСНС за допомогою техніки підвищеної прохідності відбуксували на тверде автомобільне покриття два легковики, врятувавши шістьох людей.

Надання допомоги на «Дорозі життя», фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров