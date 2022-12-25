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Украина получила помощь от ОАЭ, фото: Рустам Умеров

1200 генераторов от ОАЭ получила Украина (ФОТО)

25 дек 2022, 21:40
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Україна отримала з 1,2 тис. генераторів як гуманітарну підтримку від Об'єднаних Арабських Еміратів.





У січні очікується прибуття ще однієї партії допомоги з такою ж кількістю генераторів. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Фонду держмайна України Рустем Умєров.

Зазначається, що генератори доставили літаком, команда Фонду держмайна зустріла їх у Варшаві, звідки залізницею вони будуть доставлені в першочергові регіони, які постраждали від російської агресії:

  • Херсонську область;
  • Миколаївську область;
  • Запорізьку область;
  • Одеську область;
  • Київську область.

Генератори передаємо тим, хто найбільше цього потребує — закладам охорони здоров’я, освіти, об'єктам критичної інфраструктури, — додав Умєров.

Источник: Ракурс


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