Украина получила помощь от ОАЭ, фото: Рустам Умеров

https://racurs.ua/n178188-1200-generatorov-ot-oae-poluchila-ukraina-foto.html

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Україна отримала з 1,2 тис. генераторів як гуманітарну підтримку від Об'єднаних Арабських Еміратів.

У січні очікується прибуття ще однієї партії допомоги з такою ж кількістю генераторів. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Фонду держмайна України Рустем Умєров.

Зазначається, що генератори доставили літаком, команда Фонду держмайна зустріла їх у Варшаві, звідки залізницею вони будуть доставлені в першочергові регіони, які постраждали від російської агресії:

Херсонську область;

Миколаївську область;

Запорізьку область;

Одеську область;

Київську область.