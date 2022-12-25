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Украина получила помощь от ОАЭ, фото: Рустам Умеров
1200 генераторов от ОАЭ получила Украина (ФОТО)https://racurs.ua/n178188-1200-generatorov-ot-oae-poluchila-ukraina-foto.htmlРакурс
Україна отримала з 1,2 тис. генераторів як гуманітарну підтримку від Об'єднаних Арабських Еміратів.
У січні очікується прибуття ще однієї партії допомоги з такою ж кількістю генераторів. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Фонду держмайна України Рустем Умєров.
Зазначається, що генератори доставили літаком, команда Фонду держмайна зустріла їх у Варшаві, звідки залізницею вони будуть доставлені в першочергові регіони, які постраждали від російської агресії:
- Херсонську область;
- Миколаївську область;
- Запорізьку область;
- Одеську область;
- Київську область.
Генератори передаємо тим, хто найбільше цього потребує — закладам охорони здоров’я, освіти, об'єктам критичної інфраструктури, — додав Умєров.
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