Казахский бизнес передал украинским медучреждениям более 40 генераторов, фото: Минздрав Украины

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Казахський бізнес передав генератори для потреб медичних закладів України.

Партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби «Україна — Казахстан». Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

41 генератор вартістю близько півмільйона доларів розподілені між закладами охорони здоровʼя. Зокрема вони були передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші регіони, — зазначають у відомстві.

Наголошується, що рашисти щодня завдають ударів по інфраструктурі України, що, зокрема, несе загрозу електропостачанню лікарень. Генератори допоможуть знеструмленим лікарням продовжити працювати та виконувати своє головне завдання — рятувати життя.