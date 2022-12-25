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Ракурс
Казахський бізнес передав українським медзакладам понад 40 генераторів, фото: МОЗ України

41 генератор передали Україні з Казахстану (ФОТО)

25 гру 2022, 18:25
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Казахський бізнес передав генератори для потреб медичних закладів України.





Партія генераторів була доставлена завдяки роботі міжпарламентської групи дружби «Україна — Казахстан». Про це сьогодні, 25 грудня, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

41 генератор вартістю близько півмільйона доларів розподілені між закладами охорони здоровʼя. Зокрема вони були передані в області, які перебувають під атаками російських агресорів — у Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші регіони, — зазначають у відомстві.

Наголошується, що рашисти щодня завдають ударів по інфраструктурі України, що, зокрема, несе загрозу електропостачанню лікарень. Генератори допоможуть знеструмленим лікарням продовжити працювати та виконувати своє головне завдання — рятувати життя.

Кожен генератор — це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій, — наголосив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Казахський бізнес передав українським медзакладам понад 40 генераторів, фото: МОЗ України

Джерело: Ракурс


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