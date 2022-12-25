Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна отримала допомогу від ОАЕ, фото: Рустам Умеров

1200 генераторів від ОАЕ отримала Україна (ФОТО)

25 гру 2022, 21:40
999

Україна отримала з 1,2 тис. генераторів як гуманітарну підтримку від Об'єднаних Арабських Еміратів.





У січні очікується прибуття ще однієї партії допомоги з такою ж кількістю генераторів. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Фонду держмайна України Рустем Умєров.

Зазначається, що генератори доставили літаком, команда Фонду держмайна зустріла їх у Варшаві, звідки залізницею вони будуть доставлені в першочергові регіони, які постраждали від російської агресії:

  • Херсонську область;
  • Миколаївську область;
  • Запорізьку область;
  • Одеську область;
  • Київську область.

Генератори передаємо тим, хто найбільше цього потребує — закладам охорони здоров’я, освіти, об'єктам критичної інфраструктури, — додав Умєров.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...
Новини партнерів