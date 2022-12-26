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Кто дернется — стреляй сразу — в л/днр командир-рашист жестоко избил мобиков (ВИДЕО)
Кто дернется — стреляй сразу — в л/днр командир-рашист жестоко избил мобиков (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178197-kto-dernetsya-strelyay-srazu-v-l-dnr-komandir-rashist-jestoko-izbil-mobikov-video.htmlРакурс
Будні російської армії в Україні жорстокі.
Командир-держиморда б'є та принижує мобілізованих, які відступили з позицій — таке відео опублікували телеграм-канали. Зокрема, йдеться про канал «Поздняков», який часто оприлюднює подібні відео, а також кадри ліквідованих в Україні росіян-окупантів.
Хто смикнеться — стріляй відразу, — наказав командир-рашист своїм двом підлеглим, взяв кийка та почав бити нею по тулубу, руках, ногах та голові декількох підлеглих.
Він заявив, що ті залишили позиції, що призвело до втрат.
Мобілізованих окупантів на відео було щонайменше десять. Двоє з них намагалися довести, що отримали наказ відступити.
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