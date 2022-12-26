92 ОМБР показала яркую ночную ликвидацию подразделения московитов

https://racurs.ua/n178206-92-ombr-pokazala-yarkuu-nochnuu-likvidaciu-podrazdeleniya-moskovitov-video.html

Ракурс

Українські військові показали фрагмент ліквідації підрозділу армії рф. Бійці 92 ОМБР працювали вночі.

Нічна дискотека під баси артилерії, — підписали яскраве відео на своїй сторінці у Фейсбук артилеристи бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

На кадрах, знятих з дрону, обладнаного тепловізором, видно пересування групи з приблизно 10 росіян.

Згодом довкола їхнього шляху починають рватися снаряди. Один з них влучає у наймасованіше зосередження окупантів. В кінці відео помітно тільки три червоних фігурки, які метушаться довкола поранених та ліквідованих.

Від такої музики рве на шматки, — додали в 92 бригаді.

Раніше «Ракурс» показав, як штурмовики 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили та полонили низку окупантів.