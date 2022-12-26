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92 ОМБР показала яскраву нічну ліквідацію підрозділу московитів
92 ОМБР показала яскраву нічну ліквідацію підрозділу московитів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178206-92-ombr-pokazala-yaskravu-nichnu-likvidaciu-pidrozdilu-moskovytiv-video.htmlРакурс
Українські військові показали фрагмент ліквідації підрозділу армії рф. Бійці 92 ОМБР працювали вночі.
Нічна дискотека під баси артилерії, — підписали яскраве відео на своїй сторінці у Фейсбук артилеристи бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.
На кадрах, знятих з дрону, обладнаного тепловізором, видно пересування групи з приблизно 10 росіян.
Згодом довкола їхнього шляху починають рватися снаряди. Один з них влучає у наймасованіше зосередження окупантів. В кінці відео помітно тільки три червоних фігурки, які метушаться довкола поранених та ліквідованих.
Від такої музики рве на шматки, — додали в 92 бригаді.
Раніше «Ракурс» показав, як штурмовики 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили та полонили низку окупантів.
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