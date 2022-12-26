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Ракурс
92 ОМБР показала яскраву нічну ліквідацію підрозділу московитів

92 ОМБР показала яскраву нічну ліквідацію підрозділу московитів (ВІДЕО)

26 гру 2022, 14:49
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Українські військові показали фрагмент ліквідації підрозділу армії рф. Бійці 92 ОМБР працювали вночі.





Нічна дискотека під баси артилерії, — підписали яскраве відео на своїй сторінці у Фейсбук артилеристи бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

На кадрах, знятих з дрону, обладнаного тепловізором, видно пересування групи з приблизно 10 росіян.

Згодом довкола їхнього шляху починають рватися снаряди. Один з них влучає у наймасованіше зосередження окупантів. В кінці відео помітно тільки три червоних фігурки, які метушаться довкола поранених та ліквідованих.

Від такої музики рве на шматки, — додали в 92 бригаді.

Раніше «Ракурс» показав, як штурмовики 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищили та полонили низку окупантів.

Джерело: Ракурс


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