В ВСУ рассказали о попытках оккупантов перебраться через Днепр возле Херсона

В ВСУ рассказали о попытках оккупантов перебраться через Днепр. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n178214-v-vsu-rasskazali-o-popytkah-okkupantov-perebratsya-cherez-dnepr-vozle-hersona.html

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Диверсійно-розвідувальні групи окупантів неодноразово намагалися переправитися на правий берег Дніпра в районі Херсона.

Однак ворога щоразу спіткала невдача — їх виявляли та знищували українські військові. За ворогом пильно спостерігає розвідка, а артилерія вже влучно б'є противника. Про це 26 грудня керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін заявив в ефірі національного телемарафону.

Такі групи при виявленні негайно знищуються. Ворогу не дають закріпитися, не дають розгорнути свою діяльність на цьому напрямі, — зазначив офіцер.

Військовий зазначив, що Збройні сили України готові відбити всі спроби противника перейти на правий берег Херсона. Пройти ворогу, зокрема, завадять мінні загородження. Розвідка постійно веде спостереження, а ракетні війська, артилерія та авіація готові вражати російські позиції у будь-який час доби.

Нагадаємо, 22 грудня у Сумській області бійці місцевої територіальної оборони знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка перетнула державний кордон. Бій з окупантами відбувся на території Краснопільської громади, поблизу села Високе.