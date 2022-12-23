Тероборона Сумщини знищила російську ДРГ

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На Сумщині бійці місцевої територіальної оборони знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка зранку 22 грудня перетнула державний кордон.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зазначається, що захисники України вступили в бій з росіянами на території Краснопільської громади, поблизу села Високе.
Після короткого бою, втрати ворога — мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат, — повідомив Живицький.
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