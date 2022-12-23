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Ракурс
Російських диверсантів знищили на Сумщині, фото: «Радіо Свобода»

Тероборона Сумщини знищила російську ДРГ

23 гру 2022, 16:57
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На Сумщині бійці місцевої територіальної оборони знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка зранку 22 грудня перетнула державний кордон.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зазначається, що захисники України вступили в бій з росіянами на території Краснопільської громади, поблизу села Високе.

Після короткого бою, втрати ворога — мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат, — повідомив Живицький.

Джерело: Ракурс


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