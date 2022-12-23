Тероборона Сумщини знищила російську ДРГ

Російських диверсантів знищили на Сумщині, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n178115-teroborona-sumschyny-znyschyla-rosiysku-drg.html

Ракурс

На Сумщині бійці місцевої територіальної оборони знищили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка зранку 22 грудня перетнула державний кордон.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зазначається, що захисники України вступили в бій з росіянами на території Краснопільської громади, поблизу села Високе.