Энергетики опровергли фейк. Инфографика: «Укрэнерго»

https://racurs.ua/n178215-ukrenergo-predupredilo-o-feyke-o-yakoby-otmene-avariynyh-otklucheniy-sveta.html

Ракурс

Аварійні відключення електроенергії в Україні не скасовуватимуть.

У мережі поширюється інформація про начебто ліквідацію таких заходів, однак вона є фейковою.

Аварійні відключення зараз — це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва та споживання в енергосистемі. Відмовитися від таких відключень стане можливо лише після повного припинення атак російських окупантів на українську енергосистему. Про це 26 грудня оператор об'єднаної енергомережі НЕК «Укренерго» повідомив у Facebook.

У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією, — зазначили енергетики.

Компанія наголосила, що має лише одну офіційну сторінку в Facebook і лише один офіційний Telegram-канал. Будь-що інше, створене під логотипом «Укренерго», є фейком і російською інформаційно-психологічною операцією.

Нагадаємо, станом на 24 грудня найскладніша ситуація зі світлом спостерігалася у Києві та Київській області та на сході та півдні. У Києві енергообєкти були пошкоджені 19 грудня ворожими дронами, а в південних та східних областях об'єкти енергетичної інфраструктури вороги обстрілюють з артилерії.