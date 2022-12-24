Де найскладніша ситуація з електропостачанням, назвали в “Укренерго”

https://racurs.ua/ua/n178143-de-nayskladnisha-sytuaciya-z-elektropostachannyam-nazvaly-v-ukrenergo.html

Ракурс

Де спостерігається найскладніша ситуація з електропостачанням, назвали в компанії «Укренерго» станом на 24 грудня. Там підтвердили, що нині зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

Працюють всі види генерації, але через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій, — йдеться у повідомленні.

Також продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженням магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найбільш складна ситуація в Києві та Київській області, через наслідки атаки дронів 19 грудня, та на сході та півдні — там росія завдала нові артилерійські удари по прифронтових районах, є пошкодження на об'єктах енергетичної інфраструктури. Там, де це можливо, ремонтні роботи тривають цілодобово, — наголосили в «Укренерго».

Нагадаємо, 23 грудня російські війська обстріляли один з енергетичних об'єктів ДТЕК, він припинив генерацію електроенергії, загинув працівник.