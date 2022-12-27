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Минобороны показало, как снайперы 28 ОМБ ликвидируют россиян под Бахмутом
Минобороны показало, как снайперы 28 ОМБ ликвидируют россиян под Бахмутом (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178230-minoborony-pokazalo-kak-snaypery-28-omb-likvidiruut-rossiyan-pod-bahmutom-video.htmlРакурс
Міністерства оборони України показало, як снайпери 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового ліквідовують російських окупантів на Бахмутському напрямку.
На опублікованих у Фейсбук кадрах видно, як снайпери влучними пострілами «відправляють в один кінець російських окупантів на Бахмутському напрямку».
Робота українських стрільців відбувається у нічний час доби, вони працюють за допомогою тепловізора.
Раніше «Ракурс» повідомив, що українські військові показали фрагмент ліквідації підрозділу армії рф. Бійці 92 ОМБР працювали вночі.
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