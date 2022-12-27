Минобороны показало, как снайперы 28 ОМБ ликвидируют россиян под Бахмутом

https://racurs.ua/n178230-minoborony-pokazalo-kak-snaypery-28-omb-likvidiruut-rossiyan-pod-bahmutom-video.html

Ракурс

Міністерства оборони України показало, як снайпери 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового ліквідовують російських окупантів на Бахмутському напрямку.

На опублікованих у Фейсбук кадрах видно, як снайпери влучними пострілами «відправляють в один кінець російських окупантів на Бахмутському напрямку».

Робота українських стрільців відбувається у нічний час доби, вони працюють за допомогою тепловізора.

Раніше «Ракурс» повідомив, що українські військові показали фрагмент ліквідації підрозділу армії рф. Бійці 92 ОМБР працювали вночі.