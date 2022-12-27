Укрэнерго обнадеживает - мощности в системе стало больше

https://racurs.ua/n178233-ukrenergo-obnadejivaet-moschnosti-v-sisteme-stalo-bolshe.html

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В Україні дещо скоротився дефіцит електроенергії завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

В Укренерго 27 грудня повідомили, що після аварій включили в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання. Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням інфраструктури на деокупованих територіях — відповідно збільшилась і кількість споживачів, також зростає і обсяг споживання промисловості, — сказали в Укренерго.

У вівторок, 27 грудня, у Києві та Київській області знову почалися екстрені відключення світла через дефіцит електроенергії. Графіки відключень наразі не діють.

Росіяни не відмовилися від обстрілу енергосистеми. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік — це одна з таких дат, коли вони намагатимуться максимально завдати шкоди нашій енергосистемі, — наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра, якщо масованого обстрілу не буде, українці зможуть кілька святкових днів прожити взагалі без відключень енергопостачання. Адже ситуація в енергосистемі України налагоджується з кожним днем. Енергетикам вдається збільшити виробництво електроенергії та доставити її споживачам.

26 грудня «Укренерго» попереджало про поширення фейку про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку компанії.