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Лежат пачками, как подснежники - 54 ОМБ отразила атаку "вагнеровцев" и показала ликвидированных оккупантов
Лежат пачками, как подснежники — 54 ОМБ отразила атаку «вагнеровцев» и показала ликвидированных оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178238-lejat-pachkami-kak-podsnejniki-54-omb-otrazila-ataku-vagnerovcev-i-pokazala-likvidirovannyh.htmlРакурс
Українські воїни з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи відбили атаку «вагнерівців» та показали поле бою.
Вони тут скрізь пачками лежать. Чоловік 50−60, скрізь, як проліски, — коментує відео його автор, воїн підрозділу К-2 54 ОМБ.
Раніше «Ракурс» показав, як снайпери 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового ліквідовують російських окупантів на Бахмутському напрямку.
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