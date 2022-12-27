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Ракурс
Лежат пачками, как подснежники - 54 ОМБ отразила атаку "вагнеровцев" и показала ликвидированных оккупантов

Лежат пачками, как подснежники — 54 ОМБ отразила атаку «вагнеровцев» и показала ликвидированных оккупантов (ВИДЕО)

27 дек 2022, 14:31
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Українські воїни з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи відбили атаку «вагнерівців» та показали поле бою.





Вони тут скрізь пачками лежать. Чоловік 50−60, скрізь, як проліски, — коментує відео його автор, воїн підрозділу К-2 54 ОМБ.

Раніше «Ракурс» показав, як снайпери 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового ліквідовують російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Источник: Ракурс


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