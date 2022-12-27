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Лежать пачками, як проліски - 54 ОМБ відбила атаку "вагнерівців" і показали ліквідованих окупантів (ВІДЕО)
Лежать пачками, як проліски — 54 ОМБ відбила атаку «вагнерівців» і показала ліквідованих окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178238-lejat-pachkamy-yak-prolisky-54-omb-vidbyla-ataku-vagnerivciv-i-pokazaly-likvidovanyh.htmlРакурс
Українські воїни з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи відбили атаку «вагнерівців» та показали поле бою.
Вони тут скрізь пачками лежать. Чоловік 50−60, скрізь, як проліски, — коментує відео його автор, воїн підрозділу К-2 54 ОМБ.
Раніше «Ракурс» показав, як снайпери 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового ліквідовують російських окупантів на Бахмутському напрямку.
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