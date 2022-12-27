Українські воїни з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи відбили атаку «вагнерівців» та показали поле бою.

Вони тут скрізь пачками лежать. Чоловік 50−60, скрізь, як проліски, — коментує відео його автор, воїн підрозділу К-2 54 ОМБ.