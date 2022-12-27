Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Лежать пачками, як проліски - 54 ОМБ відбила атаку "вагнерівців" і показали ліквідованих окупантів (ВІДЕО)

Лежать пачками, як проліски — 54 ОМБ відбила атаку «вагнерівців» і показала ліквідованих окупантів (ВІДЕО)

27 гру 2022, 14:31
999

Українські воїни з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи відбили атаку «вагнерівців» та показали поле бою.





Вони тут скрізь пачками лежать. Чоловік 50−60, скрізь, як проліски, — коментує відео його автор, воїн підрозділу К-2 54 ОМБ.

Раніше «Ракурс» показав, як снайпери 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового ліквідовують російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів