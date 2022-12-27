Украина вернула тела 42 погибших воинов

https://racurs.ua/n178242-ukraina-vernula-tela-42-pogibshih-voinov.html

Ракурс

Між Україною та росією відбувся черговий обмін тілами — 27 грудня додому доставили 42 полеглих захисників.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти спільно з силовими структурами продовжують повертати додому Героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні відбулася чергова передача тіл — доставили 42 загиблих, — йдеться в повідомленні.

Загалом Уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників.

Процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх, — наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Також про зниклу людину можна повідомити особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792−01−26.

У вихідні є можливість надсилати інформацію у Viber та Telegram за номером: (095) 896−04−21.

Нагадаємо, що 6 грудня в Україну повернули тіла 49 загиблих бійців.