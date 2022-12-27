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Ракурс
Минкульт будет рекомендовать не продлевать УПЦ МП аренду двух храмов Лавры

Минкульт будет рекомендовать не продлевать УПЦ МП аренду двух храмов Лавры

27 дек 2022, 17:25
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Міністерство культури та інформаційної політики України рекомендуватиме не продовжувати УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври. Ці храми мають повернутися у власність держави.





Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко. З його слів, спеціальна комісія перевірить використання майна Лаври. Глава Мінкульту пояснив, що в УПЦ МП спливає договір оренди щодо храмів у Верхній Лаврі. На використання Нижньої Лаври вони мають безстрокову угоду, але після перевірки комісії ситуація може змінитися.

Мінкульт не рекомендуватиме Лаврському заповідникові продовжувати угоду оренди головних храмів комплексу УПЦ МП, — вказав міністр.

Термін угоди спливає 31 грудня. Богослужіння в Успенському соборі та Трапезній церкві не відбуватимуться, поки комісія Кабміну не завершить перевірку їх використання.

Нагадаємо, Конституційний суд визнав відповідним Конституції закон, що зобов’язує УПЦ МП вказати в назві належність до Російської православної церкви.

Источник: Ракурс


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