Кому разрешат выезд за границу — Разработано новое постановление о бронировании

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Дозволити виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам, яких забронювали від мобілізації, планує Кабінет міністрів України. Міністерство економіки вже підготувало проект постанови, який деталізує та унормовує критерії та порядок організації бронювання працівників на час війни.

Нині він перебуває на погодженні. З урахуванням того, що це питання важливе, чутливе та дискусійне, воно потребує узгодження позицій і знаходження балансу всіх зацікавлених сторін. Зараз ця дискусія у самому розпалі. Щойно буде узгоджена позиція, Міністерство економіки вийде з відповідною комунікацією, — повідомила в інтерв’ю Forbes віцепрем'єр Юлія Свириденко.

З її слів, вже заброньовані працівники можуть перейти на новий формат після завершення їхнього терміну бронювання. Всі накази, які діють, є чинними. Свириденко також додала, що з урахуванням проекту нової постанови щодо бронювання, окрема процедура «єВідрядження» втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів.

У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання — допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо, — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, 1 грудня набув чинності закон України № 2732-ІХ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.