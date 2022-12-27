Россияне обстреляли родильное отделение больницы Херсона

https://racurs.ua/n178256-rossiyane-obstrelyali-rodilnoe-otdelenie-bolnicy-hersona-foto.html

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Воєнні злочинці росії 27 грудня обстріляли пологове відділення лікарні Херсона. Про це у вівторок повідомили в Офісі президента України.

В Херсоні війська рф обстріляли пологове відділення лікарні, — написав заступник голови Оофісу президента Кирило Тимошенко.

Раніше сьогодні у пологову відділенні народилося дві дитини. До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин.

Загалом у закладі перебуває п’ять породіль. І медики, і пацієнти в момент удари були в укритті.