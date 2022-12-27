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Терробороновцы сожгли российский танк - ему сорвало башню

Терробороновцы сожгли российский танк — ему сорвало башню (ВИДЕО)

27 дек 2022, 22:16
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Військовослужбовці Територіальної оборони Дніпра продемонстрували, як горить і вибухає російський танк. Відео зняте безпосередньо захисниками України без використання квадрокоптера.





Бійці ТрО Дніпра показують, як горить і вибухає ворожий танк, якщо дивитися на це очима піхотинця, коли колір і звук на максимумі, — повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Источник: Ракурс


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