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Терробороновцы сожгли российский танк - ему сорвало башню
Терробороновцы сожгли российский танк — ему сорвало башню (ВИДЕО)https://racurs.ua/n178258-terroboronovcy-sojgli-rossiyskiy-tank-emu-sorvalo-bashnu-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Територіальної оборони Дніпра продемонстрували, як горить і вибухає російський танк. Відео зняте безпосередньо захисниками України без використання квадрокоптера.
Бійці ТрО Дніпра показують, як горить і вибухає ворожий танк, якщо дивитися на це очима піхотинця, коли колір і звук на максимумі, — повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».
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