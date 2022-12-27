Військовослужбовці Територіальної оборони Дніпра продемонстрували, як горить і вибухає російський танк. Відео зняте безпосередньо захисниками України без використання квадрокоптера.

Бійці ТрО Дніпра показують, як горить і вибухає ворожий танк, якщо дивитися на це очима піхотинця, коли колір і звук на максимумі, — повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».