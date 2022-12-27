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Тероборонівці спалили російський танк — йому зірвало башту
Тероборонівці спалили російський танк — йому зірвало башту (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n178258-teroboronivci-spalyly-rosiyskyy-tank-yomu-zirvalo-bashtu-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Територіальної оборони Дніпра продемонстрували, як горить і вибухає російський танк. Відео зняте безпосередньо захисниками України без використання квадрокоптера.
Бійці ТрО Дніпра показують, як горить і вибухає ворожий танк, якщо дивитися на це очима піхотинця, коли колір і звук на максимумі, — повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».
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