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Ракурс
Тероборонівці спалили російський танк — йому зірвало башту

Тероборонівці спалили російський танк — йому зірвало башту (ВІДЕО)

27 гру 2022, 22:16
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Військовослужбовці Територіальної оборони Дніпра продемонстрували, як горить і вибухає російський танк. Відео зняте безпосередньо захисниками України без використання квадрокоптера.





Бійці ТрО Дніпра показують, як горить і вибухає ворожий танк, якщо дивитися на це очима піхотинця, коли колір і звук на максимумі, — повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».

Джерело: Ракурс


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