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Данилов предложил УПЦ МП признать принадлежность к московии, а путина — сатаной
Данилов предложил УПЦ МП признать принадлежность к московии, а путина — сатанойhttps://racurs.ua/n178260-danilov-predlojil-upc-mp-priznat-prinadlejnost-k-moskovii-a-putina-satanoy.htmlРакурс
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав Українську православну церкву визнати свою приналежність до московського патріархату, а воєнного злочинця рф, диктатора володимира путіна — сатаною.
Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв’язків з людьми, які моляться на території росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, більш того благословляють на вбивство, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі українцям? Мені було дивно слухати, там один діяч виступав з бородою (митрополит Павло — ред.) і розповідав, що звертався до президента. Так, послухайте, ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять… Не маєте відношення до росії, то офіційно відхрестіться, скажіть, що путін — сатана. Сатана — той, що ще там у них ходить кирил. Називайте речі своїми іменами і тоді буде по справедливості, — заявив Данілов в ефірі телемарафону.
Секретаря РНБО також здивувало звернення намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла (так званого «Паші мерседеса», представники якого неодноразово нападали на журналістів) до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП храми на території Лаври, які вона орендує.
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