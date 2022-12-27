Данілов пропонує УПЦ МП визнати приналежність до московії, а путіна — сатаною

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав Українську православну церкву визнати свою приналежність до московського патріархату, а воєнного злочинця рф, диктатора володимира путіна — сатаною.

Наше суспільство після 24 лютого вимагає справедливості. І якщо ви ховаєте приналежність до Московського патріархату, до зв’язків з людьми, які моляться на території росії за те, щоб нас вбивали російські солдати, більш того благословляють на вбивство, то як ви можете тоді взагалі дивитися в очі українцям? Мені було дивно слухати, там один діяч виступав з бородою (митрополит Павло — ред.) і розповідав, що звертався до президента. Так, послухайте, ви до совісті спочатку своєї зверніться. Нащо ви приховуєте свою назву? Це ж несправедливо, люди мають знати, куди вони ходять… Не маєте відношення до росії, то офіційно відхрестіться, скажіть, що путін — сатана. Сатана — той, що ще там у них ходить кирил. Називайте речі своїми іменами і тоді буде по справедливості, — заявив Данілов в ефірі телемарафону.