Дефицит электроэнергии вырос из-за обстрела рашистами газовой инфраструктуры — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n178269-deficit-elektroenergii-vyros-iz-za-obstrela-rashistami-gazovoy-infrastruktury-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні станом на сьогодні, 28 грудня, зріс дефіцит електроенергії — це пов’язано із зупинкою деяких блоків електростанцій через обстріл газової інфраструктури у східному регіоні.
До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Водночас завдяки відносно теплій погоді вже четвертий день поспіль у нічні години не застосовуються обмеження споживання, — зазначають у компанії. — Проте у підсумку наявної потужності в системі недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів у країні.
В «Укренерго» наголошують, що енергосистема України за три останні місяці зазнала дев’ять ракетних атак та 12 атак БПЛА росіян — в результаті об'єкти генерації та системи передачі зазнали масштабних та складних пошкоджень.
Для їх відновлення необхідні значні ресурси та час. Ремонтні бригади «Укренерго», виробників електроенергії та операторів систем розподілу працюють безперервно, — наголошують у компанії. — Ворог не збирається зупинятися у своїх намірах занурити країну в темряву. Енергетики готуються до будь-яких можливих сценаріїв.